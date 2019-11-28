Стало известно, кто не платит россиянам зарплаты

Росстат опубликовал данные о невыплаченных зарплатах россиян. По-прежнему в стране огромное количество людей так и не получило деньги от работодателей, сообщает DEITA.RU.



В документе содержатся данные о численности работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность по заработной плате, Просроченные задолженности из-за отсутствия траншей госбюджета и отсутствия собственных денег у компании.

Согласно данным на ноябрь, 409 российских организаций имеют проблемы с оплатой труда своих работников. Больше всего должников - в сфере промышленного производства, строительства и обрабатывающих производств.

42 тысячи 760 человек ждут денег от работодателей.

По сравнению с показателями января прошлого года, их количество возросло примерно на 8 тысяч. Суммарная задолженность отечественных работодателей перевалила за 46 миллионов - это на 2 миллиона больше, чем было в начале года.

Примечательно, что федеральный бюджет свои обязательства выполняет исправно. Люди, чьи зарплаты зависят от траншей государства, получают деньги соевременно. Если в начале года долги составляли несколько десятков тысяч рублей, то сейчас их нет вовсе.

Региональные бюджеты работают не так хорошо, и сейчас долгов по причине несвоевременных поступлений - около 700 тысяч рублей. Лидируют по долгам региональных бюджетов все те же сферы промышленности и строительства, но к ним добавились и энергетики.

Частые инвесторы и предприниматели традиционно позволяют себе исполнять обязанности по зарплате с переменным успехом. Долг с начала года вырос и составляет 25 миллионов 970 тысяч рублей против 24 миллионов январских значений. Больше всего должны промышленникам, ученым, работникам сферы сельского хозяйства, и сотрудникам обрабатывающих производств.

Между тем, количество свободных вакансий в России растет. Например, в сентябре работу искало всего 4,6% трудоспособных россиян, что может считаться минимальным показателем в современной России.

Что касается схемы выплат денег, то тенденции на постепенное «обеление» зарплат очевидны. Недобросовестные организации вынуждены переходить на легальное ведение трудовых отношений с работниками, как в городах, так и в сельской местности.

Отметим, осенние инициативы правительства существенно помогут россиянам, не получающим свои деньги, заставить работодателя платить.

Если раньше человек должен был обращаться в трудовую инспекцию, заполнять множество документов и тратить на выбивание долгов много сил и нервов, то вскоре людям достаточно будет просто сообщить о факте нарушения трудовому инспектору. Всеми дальнейшими вопросами будет заниматься именно он.

Василий Кучин