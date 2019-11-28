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Стало известно, кто не платит россиянам зарплаты
Росстат опубликовал данные о невыплаченных зарплатах
россиян. По-прежнему в стране огромное количество людей так и не получило деньги
от работодателей, сообщает DEITA.RU.
В документе содержатся данные о численности работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность по заработной плате, Просроченные задолженности из-за отсутствия траншей госбюджета и отсутствия собственных денег у компании.
Согласно данным на ноябрь, 409 российских организаций имеют проблемы с оплатой труда своих работников. Больше всего должников - в сфере промышленного производства, строительства и обрабатывающих производств.
42 тысячи 760 человек ждут денег от работодателей.
По сравнению с показателями января прошлого года, их количество возросло примерно на 8 тысяч. Суммарная задолженность отечественных работодателей перевалила за 46 миллионов - это на 2 миллиона больше, чем было в начале года.
Примечательно, что федеральный бюджет свои обязательства выполняет исправно. Люди, чьи зарплаты зависят от траншей государства, получают деньги соевременно. Если в начале года долги составляли несколько десятков тысяч рублей, то сейчас их нет вовсе.
Региональные бюджеты работают не так хорошо, и сейчас долгов по причине несвоевременных поступлений - около 700 тысяч рублей. Лидируют по долгам региональных бюджетов все те же сферы промышленности и строительства, но к ним добавились и энергетики.
Частые инвесторы и предприниматели традиционно позволяют себе исполнять обязанности по зарплате с переменным успехом. Долг с начала года вырос и составляет 25 миллионов 970 тысяч рублей против 24 миллионов январских значений. Больше всего должны промышленникам, ученым, работникам сферы сельского хозяйства, и сотрудникам обрабатывающих производств.
Между тем, количество свободных вакансий в России растет. Например, в сентябре работу искало всего 4,6% трудоспособных россиян, что может считаться минимальным показателем в современной России.
Что касается схемы выплат денег, то тенденции на постепенное «обеление» зарплат очевидны. Недобросовестные организации вынуждены переходить на легальное ведение трудовых отношений с работниками, как в городах, так и в сельской местности.
Отметим, осенние инициативы правительства существенно помогут россиянам, не получающим свои деньги, заставить работодателя платить.
Если раньше человек должен был обращаться в трудовую инспекцию, заполнять множество документов и тратить на выбивание долгов много сил и нервов, то вскоре людям достаточно будет просто сообщить о факте нарушения трудовому инспектору. Всеми дальнейшими вопросами будет заниматься именно он.
Василий Кучин