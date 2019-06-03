Названы профессии, теряющую свою актуальность, сообщает DEITA.RU.

Эксперты компании Adzuna рассказали "Российской газете" о специальностях, работники которых уже в скором времени могут лишиться работы.

Главным фактором, который может сделать участие людей в выполнении той или иной работы ненужными, станет их лёгкая автоматизация. Так, специалисты назвали в этом числе флористов, кассиров, кладовщиков, продавцов и водителей. Эти же работы, во многом, можно назвать "скучными" ввиду того, что при их выполнении у человека остаётся очень маленький манёвр для творчества и нестандартного похода к выполнению задачи.

Вместе с тем, для роботов и в целом искусственного интеллекта именно такие работы представляются наиболее выгодными с точки зрения обработки огромных массивов похожей информации, благодаря чему они могут очень быстро совершенствоваться.

Эксперты также назвали и те отрасли, где заменить человека будет не так просто. В них вошла медицина и дизайн. Следом за ними расположились фотографы и менеджеры по продажам, которые исповедуют индивидуальных подход к каждому клиенту, большой уровень эмпатии и человеческого доверия, а также выстраивание долгосрочных дружественных отношений.

Также названы профессии, которые в ближайшие годы будут наиболее востребованными.

Замыкает рейтинг образовательная сфера. Несмотря на то, что онлайн-обучение набирает популярность, искусственный интеллект до сих пор не способен заменить хороших преподавателей.

Пока роботы готовятся вытеснить людей, россияне уже жалуются на снижение своих зарплат. В прочем, в данном случае виной стал не искусственный интеллект, а в целом проблемы в экономике.