Стало известно, кто «слил» Пака

Руководство ДВФУ прокомментировало увольнение экс-главврача Медцентра Олега Пака, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил представитель учебного заведения, университет высоко ценит заслуги Олега Пака как врача и руководителя Медцентра.

«За время работы он проявил себя как чуткий врач и хороший организатор», - отметили в ДВФУ, добавив, что за семь лет работы Пак не получил ни одной жалобы или нарекания ни от пациентов, ни от коллег – все отзывы о нем были, как о прекрасном враче и специалисте. Кроме того, Пак является лауреатом нескольких престижных медицинских премий.

В университете отметили, что ранее воздерживались от комментирования деталей увольнения Пака, но после публичного поста главы региона решили дать свой ответ.

Как утверждают в университете, дело в том, что бывшая супруга врача рассказала руководству ДВФУ о ранней судимости Пака. По результатам служебной проверки это подтвердилось – в 2010 году врач действительно был судим за побои и оскорбления экс-супруги. Как полагают в университете, при трудоустройстве, возможно, по забывчивости, этот факт не был указан.

«К сожалению, юристы отмечают, что осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу и подлежат увольнению. Сейчас мы передали вопрос на рассмотрение суда», - подчеркнул представитель учреждения.

ДВФ сможет решить вопрос с восстановлением в должности Пака после согласия Комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, вчера вечером глава Приморья опубликовал пост в социальных сетях, где отметил, что попросит руководство университета серьезно рассмотреть вопрос возвращения должности главы Медцентра Олегу Паку.

Александра Маслова