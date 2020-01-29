Стало известно, кто спасет «Единую Россию» в новой Госдуме

В следующем году состоятся очередные выборы в Госдуму РФ. Политические силы мобилизуют резервы для победы уже сейчас, сообщает DEITA.RU.



Так, свой съезд провела партия «Достойная жизнь», которая, по информации экспертов «Коммерсанта», создана лишь с одной целью - оттянуть голоса для Единой России». Возглавляет партию бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

Цели и программы партии пока туманны, известно лишь об одном громком заявлении Худякова. Он выступает за роспуск Думы и отмену депутатской неприкосновенности.

Борьба между новыми партиями будет разворачиваться как за «потерявшихся» избирателей, утративших доверие к ЕР, и за молодых избирателей. Они в России нынче активны, как никогда, и с удовольствием участвуют в политических процессах.

В канун 2021 года свою партию создал и писатель Захар Прилепин. Собранная из радикалов и бывших коммунистов, эта партия носит название «За Правду!». Идеология партии также еще не сформирована, но Прилепин уже анонсировал учредительный съезд.

Нишу «новых избирателей» пытается занять партия для молодежи и среднего класса от основателя Faberlic Алексея Нечаева. Нечаев хочет перехватить эту протестную аудиторию возрастом 18-30 лет и направить в более мирное русло - но с идентичными идеями. Партия существует для молодых либералов, и создана она, говорят, по «благословлению» Кремля. Нечаевская партия вполне пригодна для ослабления радикализации и «разбавления» голосов при выборах в ГД 2021 года.

Политическую активность демонстрируют сторонники экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Они намерены создать Федеративную партию. Туда войдут члены преследуемой «Открытой России», но структура пока очень хрупкая. У партии до сих пор нет программы и ярких персоналий-лидеров. Сам Ходорковский давать денег не спешит - у него и так много различных структур на обеспечении.

Партия «прямой демократии» для IT-работников от разработчика World of Tanks Вячеслава Макарова также поборется за голоса избирателей. В структуре партии - менеджеры цифровых компаний, интернет-деятели и региональные лидеры мнений в данной сфере. Концепцию партии можно обрисовать так - образованные люди хотят перемен, но любые действия недопустимы, если они совершаются радикальным путем.

Есть вероятность, что ближе к 19 сентября 2021 года на политической арене появятся новые игроки, способные оттянуть на себя голоса отечественных избирателей.

Отметим, по оценкам центра ФОМ, рейтинг «Единой России» составляет на сегодняшний день 32% против 34% в декабре - популярность партии неуклонно падает. В этой связи создание «гуттаперчевых» политических объединений с целью «раздробить» голоса и обеспечить ЕР большинство в Думе нового созыва выглядит вполне логичным.

Василий Кучин