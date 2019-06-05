Стало известно, кто убил героя Сирии
Следователи выяснили, кто нанес смертельный удар спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Ветерану боевых действий, пожелавшему помочь избиваемому в драке человеку, нанес удар сорокаоднолетний задержанный, один из троих. Его имя и фамилия скрыты, но журналисты узнали, что все трое задержанных и подозреваемых – это бармен пивного бара, где развернулись события, экономист и безработный.
Из троих участников драки нож использовал только один, которому предъявлено обвинение. Но, по настояния следователей, под стражей лучше заключить всех троих. Выяснение деталей продолжается.
Анастасия Туркова