Следователи выяснили, кто нанес смертельный удар спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ветерану боевых действий, пожелавшему помочь избиваемому в драке человеку, нанес удар сорокаоднолетний задержанный, один из троих. Его имя и фамилия скрыты, но журналисты узнали, что все трое задержанных и подозреваемых – это бармен пивного бара, где развернулись события, экономист и безработный.

Из троих участников драки нож использовал только один, которому предъявлено обвинение. Но, по настояния следователей, под стражей лучше заключить всех троих. Выяснение деталей продолжается.

Анастасия Туркова