Стало известно, кто заказал мэра Владивостока

Олег Гуменюк дал интервью на телеканале и рассказал, почему про него появляются негативные статьи, сообщает DEITA.RU.



Мэр Владивостока Олег Гуменюк дал интервью журналисту канала «Россия». В течение 12 минут глава города рассказывал о том, как преобразилась при нем столица: дороги новые, бордюры новые, фасады и автобусы тоже новые.

В конце разговора ведущий задал каверзный вопрос: почему некогда лояльные к мэрии и лично Гуменюку СМИ как по команде стали выпускать гневные тексты. Олег Гуменюк ответил:

«У меня сегодня в городе 3 тысячи незаконных объектов: НТО, дома, блошиные рынки»

Глава Владивостока дал ясно понять, что журналистов подкупили владельцы незаконного бизнеса. И негативные тексты появляются только потому что Олег Гуменюк много работает на благо города: «Не делал бы ничего – вы бы и не читали плохого», – уверен мэр.

Однако, стоит отметить, что первоначально недовольство работой мэра высказал полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, которого трудно заподозрить в аффилированности с приморскими ларечниками. Во время своего визита во Владивосток Трутнев раскритиковал то, как идет ремонт дорог на федеральные деньги.

Елена Миронова