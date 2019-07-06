Российский лидер Владимир Путин ищет в числе молодых политиков того, кто займет его место, говорит директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Ленту.ру.

Имен не называется, но известны черты подходящего кандидата. Известно, что ему должно быть около сорока – пятидесяти лет, а в списке достоинств должны присутствовать ответственность, динамичность и современность. Характер у избранника должен быть сильный, а по убеждениям он – патриот, который поставит превыше всего суверенитет России и не купится за заморские «печеньки».

Конституцию Путин не поменяет, и на новый срок президентства не пойдет, передает глава ВЦИОМ. Как сказал глава государства в одном из своих интервью, он думает о преемнике уже с 2000 года.

Анастасия Туркова