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Стало известно, куда поедут россияне на Новый год

праздник, Новый год, игрушка, бокал

Отдельная категория россиян будет встречать наступающий год в поезде. DEITA.RU. публикует подборку самых популярных направлений на самое начало 2020 года.

Так, сервис путешествий Tutu.ru составил рейтинг самых популярных у россиян железнодорожных направлений.

Выяснилось, что чаще всего в новогоднюю ночь на поезде уезжают из Москвы. Как правило, россияне – москвичи и гости столицы – едут из Белокаменной в Симферополь, столицу Татарстана – Казань и в Санкт-Петербург.

Популярными ж/д направлениями стали и белорусский Минкс, Сочи, северный  Мурманск и Чебоксары.

«Как-то раз мы ехали перед Новым Годом из Владивостока в Санкт-Петербург. Вылетели сначала в Москву, оттуда скоростным поездом поехали в Питер. В итоге по приморскому времени Новый год встретили где-то в Сапсане – а в Санкт-Петербург приехали за несколько часов до праздника. Все успели – можно сказать, сбежали от Нового Года немного», - рассказала жительница Владивостока Анастасия.

Отмечается, что 88% пассажиров, которых Новый Год застанет в пути, отправятся в путь непосредственно 31 декабря. При этом, каждый четвертый человек, уезжающий в этот день, встретит наступление нового года в поезде. Несмотря на это, большинство опрошенных предпочитает не планировать длительных поездок на это время – чтобы быть в месте назначения до 00:00.

Александра Маслова

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