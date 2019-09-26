Стало известно, куда россияне тратят деньги из Сети

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Приходящие деньги из интернета остаются там же, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистике, собранной сервисом "Яндекс.Деньги", более 60% всех средств, которые любители онлайн игр зарабатывают в Сети, уходят на оплату пожертвований другим деятелям киберпространства или на новые игры.

Кроме этого, деньги тратятся геймерами и на предметы в самих играх. Стоимость некоторых из них может не уступать, а иногда и вовсе быть гораздо выше реальных вещей в повседневной жизни.

Примечательным стало и то, что неработающих геймеров оказалось меньше 5%.

Дмитрий Шевченко

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