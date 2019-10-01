Стало известно, куда уходят деньги за проезд в автобусах

Эксперты рассказали, из чего складывается новый тариф на проезд в общественном транспорте Владивостока и куда уходят деньги горожан, сообщает DEITA.RU.

Накануне, 30 сентября, стоимость проезда в автобусах Владивостока подняли на 22% - до 28 рублей. Горожанам столь значительное повышение мотивировали растущими затратами перевозчиков. Сами горожане, согласно опросу, проведенному агентством, объяснили это растущими ценами на топливо. Однако оказалось, что большая часть тарифа идет на зарплату водителей, рассказали DEITA.RU эксперты, проводившие анализ транспортной сети Владивостока.

Питерская компания, изучавшая хитросплетения рынка пассажирских перевозок дальневосточной столицы и представлявшая отчет на комитете по городскому хозяйству в июле 2019 года, посчитала экономически обоснованным тариф на проезд в автобусе в размере 27 рублей. Мэрия не мелочилась и накинула еще рубль. Куда он пойдет, неизвестно, зато известно, как распределяются остальные 27.

Так, согласно расчетам экспертов, основная часть тарифа – более 41% - это заработная плата водителей и сотрудников транспортных компаний. На втором месте по сумме в тарифе заложены средства на обновление автопарка перевозчиков – 24% от стоимости тарифа. На топливо в тариф заложено только 8,5%. Еще 12% идут на транспортное обслуживание, 13,5% - на прочие расходы.

В итоге две самые крупные статьи расходов, которые оплачивают горожане из своего кармана - это заработная плата и обновление автопарка. Зарплата водителей – это, конечно, важно. Если б они еще не хамили, не курили и не разговаривали по телефону в пути, и ходили по расписанию, было бы вообще замечательно, а пока вроде как и не за что им зарплату поднимать.

Что касается обновления общественного транспорта, то это происходит настолько редко и такими малыми дозами, что пока совершенно неясно, на что тратятся деньги пассажиров.

В этом году только городская администрация не без помощи краевой совершила значительный рывок в этом направлении и приобрела около 100 новых автобусов для муниципального предприятия, которое, кстати, еще и получает ежегодно субсидию из горбюджета, и пользуется горимуществом.

Между тем, общественным транспортом во Владивостоке каждый день пользуются около 300 тысяч горожан. С учетом новой стоимости проезда теперь ежедневная выручка перевозчиков составляет более 8,4 миллиона рублей.

Отметим, что стоимость проезда во Владивостоке не росла несколько лет, в конце сентября стоимость увеличилась на пять рублей и составила 28 рублей, то есть она выросла на 22%.

Иван Юрьев