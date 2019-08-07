Верховный суд стал на сторону автолюбителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

В судебной практике России возник прецедент, который может стать примером для множества покупателей машин по всей стране, которые узнали о нахождении купленного авто в залоге банка уже постфактум.

Недавно в районный суд Краснодара банк подал иск с требованием взыскать со своего клиента долг по кредиту на покупку автомобиля в размере 1 миллиона 108 тысяч рублей.

В иске отмечалось, что клиент взял в банке 480 тысяч рублей на приобретение автомобиля Lada Priora и так и не вернул взятый долг.

Через несколько лет ожиданий банк потребовал с недобросовестного клиента деньги с процентами, а также сам автомобиль, чтобы реализовать его через торги. К суду был также привлечён нынешний владелец "Приоры".

В итоге районный суд Краснодара частично удовлетворил иск, и ответчик был вынужден заплатить 910 396 рублей, однако машину у должника отбирать не стали.

После этого уже Краснодарский краевой суд отменил решение своих районных коллег в части, касающейся машины и по новому решению её забрали для продажи на торгах.

Далее с жалобой на это решение обратился новый собственник "Приоры", заявивший, что решение краевого суда незаконно.

Дело дошло до Верховного суда, который обратился к Гражданскому кодексу, а именно статьям 346 и 352, в которых говорится, что залогодержатель обязан возместить убытки, если распорядился заложенным имуществом без согласия залогодержателя.

В итоге, последняя судебная инстанция решила отменить решение краевого суда, а решение районного - оставлено в силе.

Таким образом, машину у должника так и не стали отбирать за долги. Пока неизвестно, будет ли эта практика применять при других подобных делах, но этот случай наверняка будет использован сторонами в будущих судебных спорах.

Дмитрий Шевченко