Стало известно, на чем экономят россияне

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Экономия

Стала известна главная статья экономии россиян, сообщает DEITA.RU.

Эксперты НАФИ выяснили, что при тотальной нехватке денег граждане чаще всего отказывают себе в отдыхе. Порядка сорока шести процентов из полутора миллиона опрошенных жителей пятидесяти двух регионов России заявили, что в «безденежные» времена привыкли экономить на собственном отпуске.

Двадцать девять процентов опрошенных признались, что для экономии семейного бюджета отказываются от походов в культурные заведения: кинозалы и театры.

Об экономии на себе, в частности, своем здоровье в пользу более значимых трат сообщили двадцать семь процентов россиян. Аналитики заявили, что последний показатель проявляет пугающую тенденцию к росту: с две тысячи пятнадцатого года количество экономящих на медицинских услугах граждан выросло на пять процентов.

Также в списке статей экономии жителей России оказались поездки в гости к друзьям и родственникам, покупка новой одежды и обуви и обновления необходимой в быту домашней утвари.

Кстати, порядка десяти процентов особо экономных россиян готовы отказаться от собственного образования, а девять процентов - даже от образования детей. Эксперты отмечают, что год от года количество таких людей неумолимо увеличивается.

Екатерина Цой

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