Северокорейский лидер просит президента США о встрече, сообщает DEITA.RU.



В воскресенье, 11 августа, стало известно о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо Дональду Трампу. Об этом рассказал сам американский президент.

Как пишет ТАСС, Трамп рассказал, что Ким Чен Ын любезно изложил, что хочет встречи с ним. Кроме того, известно, что письмо очень большое. В нем лидер КНДР в основном жаловался на совместные учения Южной Кореи и США. Он назвал их нелепыми и дорогими.

Но и жалобами письмо от Ким Чен Ына не завершилось: он также извинился перед Трампом за испытания ракет малой дальности. Лидер Северной Кореи пообещал завершить их сразу по окончанию учений.

Елена Миронова