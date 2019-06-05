На какие действия имеют право сотрудники ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

В первую очередь, работники ГИБДД должны быть вежливы и уважительно относиться к водителю и его правам.

А вот список того, на что они имеют право: наблюдать за дорожным движением с подручными средствами и без, тормозить транспорт, когда на то есть причина, остановить пешехода, проверить документы водителя, номера шасси, кузов и регистрационные знаки, техническое состояние автомобиля.

Остановить вас могут, только заметив правонарушение, при наличии ориентировки, для опроса людей в салоне, для привлечения вас в качестве понятого. Полный список причин – в пункте 84 Административного регламента, но причину вам должны назвать четко.

Сотрудник обязан быть в форме, с нагрудным знаком с личным номером.

При проверке без понятых он имеет право вести фото- и видеосъемку.

Также ГИБДД обязаны обращаться к вам на «Вы», проявлять выдержку и даже объяснить порядок обжалования штрафа.

Анастасия Туркова