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Стало известно, наденут ли маски на детей в летних лагерях

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А вот насчет сроков отдыха ясности нет

Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили на совещании при президенте России, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты Роспотребнадзора уже подготовили рекомендации на этот счет. По словам главы ведомства Анны Поповой, в субъектах, где эпидемиологическая обстановка по Covid-19 считается благоприятной, уже можно планировать кампанию. Правда, те, кто будут отдыхать во время первого этапа, смогут сделать это только в границах региона, пишет РБК.

Согласно новые рекомендациям, отдых будет организован с у четом ограничений, которые накладывает пандемия. Но эти правила «позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима», пусть и предусматривают дистанцирование. 

Минпросвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, оставив право окончательного выбора даты за местными властями.

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