Стало известно, наденут ли маски на детей в летних лагерях

Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили на совещании при президенте России, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты Роспотребнадзора уже подготовили рекомендации на этот счет. По словам главы ведомства Анны Поповой, в субъектах, где эпидемиологическая обстановка по Covid-19 считается благоприятной, уже можно планировать кампанию. Правда, те, кто будут отдыхать во время первого этапа, смогут сделать это только в границах региона, пишет РБК.

Согласно новые рекомендациям, отдых будет организован с у четом ограничений, которые накладывает пандемия. Но эти правила «позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима», пусть и предусматривают дистанцирование.

Минпросвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, оставив право окончательного выбора даты за местными властями.