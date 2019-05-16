Эксперты предрекают рост цен, однако есть нюансы, сообщает DEITA.RU.



Российское правительство в курсе, что цены за квадратный метр в новостройках вырастут в ближайшее время. Это, по словам замминистра строительства Никиты Стасишина, произойдет из-за того, что застройщики перейдут на проектное финансирование.

Как пишет ТАСС, цены вырастут в среднем на 5-7%. Собеседник агентства отметил, что цены не взлетят на 15-20%, как предрекают эксперты.

«Не будет никаких 15-20 процентов, если у вас качественные проекты, которые продаются на этапе стройки как минимум процентов на 70», – заявил Стасишин.

Отметим, что с 1 июля 2019 года в России начинают работать новые правила для застройщиков: средства дольщиков запретят тратить до завершения строительства. Однако по старым правилам разрешат достроить те дома, которые уже в мае находятся на этапе строительства.

Елена Миронова