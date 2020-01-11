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Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера
В МИД Украины рассказали о том, что говорили пилоты упавшего недалеко от аэропорта Тегерана лайнера, сообщает DEITA.RU.
Согласно сообщению ведомства, экипаж до последней секунды не замечал каких-то неполадок или отклонений в работе судна.
«Взлет и набор высоты происходили в штатном режиме, никаких инцидентов на борту и с техническим оснащением не происходило», - отметили в МИД.
По словам специалистов, события происходили очень стремительно – судя по всему, пилоты и остальной экипаж судна не успели даже сделать вызов диспетчерам, чтобы рассказать о произошедшем.
Кроме того, министр подчеркнул, что ровно перед исчезновением с радаров лайнер резко изменил свой курс – причины этого остаются неясными.
Ведомство призвало граждан и СМИ не делать скоропалительных выводов по факту случившегося.
Александра Маслова