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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно, о чем говорили пилоты рухнувшего украинского лайнера

самолет

В МИД Украины рассказали о том, что говорили пилоты упавшего недалеко от аэропорта Тегерана лайнера, сообщает DEITA.RU.

Согласно сообщению ведомства, экипаж до последней секунды не замечал каких-то неполадок или отклонений в работе судна.

«Взлет и набор высоты происходили в штатном режиме, никаких инцидентов на борту и с техническим оснащением не происходило», - отметили в МИД.

По словам специалистов, события происходили очень стремительно – судя по всему, пилоты и остальной экипаж судна не успели даже сделать вызов диспетчерам, чтобы рассказать о произошедшем.

Кроме того, министр подчеркнул, что ровно перед исчезновением с радаров лайнер резко изменил свой курс – причины этого остаются неясными.

Ведомство призвало граждан и СМИ не делать скоропалительных выводов по факту случившегося.

Александра Маслова

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