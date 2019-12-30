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Стало известно о главном достижении Владимира Путина за 20 лет

Путин

Президент России многое успел сделать с начала правления. Международное информационное агентство Bloomberg оценило достижения Владимира Путина за двадцатилетний период и выделило главное из них, сообщает DEITA.RU.

В первую очередь, в США оценили тот факт, что Россия возобновила большую часть влияния, которое успело исчезнуть в связи с распадом Советского Союза. Список достижений весьма обширен – укрепление политических связей с Китаем, ситуация с возвращением полуострова Крым, влияние на положение Сирии, договорённости о поставке C-400 Турции, которая состоит в НАТО, создание договорённостей с Саудовской Аравией относительно «чёрного золота» и вооружения. Помимо этого, издание отметило лидерские позиции Владимира Путина во время переговоров «нормандской четвёрки».

Как отмечают в Bloomberg, Российская Федерация вновь обрела силу на Ближнем Востоке, а также расширяет сферу влияний в странах Африки.

Главным достижением действующего президента России стало усиление геополитического влияния, при относительно небольшом бюджете. Так, издание приводит данные о расходах США на оборону государства. Расходы лишь на данные цели в США более чем в два раза превышают затраты российского бюджета на все сферы.

Несмотря на это, издание отмечает, Российская Федерация сохраняет профицит бюджета, а также обладает одним из самых объёмных золотовалютных резервов в мире. В целом, Bloomberg оценивает баланс финансовой сферы в России как один из самых здоровых в мире.

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон поведал о самой яркой черте характера Владимира Путина. Так, по мнению Игоря Николаевича, с президентом России всегда можно найти компромисс, кроме того, Владимир Путин не сторонник наказаний, однако о просчётах предпочитает не забывать.

Софья Корф

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