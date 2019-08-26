Водители могут лишиться прав и помочь в составлении красивой статистики, сообщает DEITA.RU.



Российские водители сообщают о новом способе инспекторов ГИБДД получить взятку от водителей или просто «нарисовать» красивую статистику в отчетах.

Новый развод выглядит следующим образом: на железнодорожном переезде стоит авто. Якобы сломался ровно на переезде. Так как большинство ж/д переездов в России узкие - по одной полосе в каждую сторону, то единственный вариант объехать авто - по встречке.

Тут-то вас и поймает гаишник - конечно, он стоит рядом. Будет пугать лишением прав за езду по встречке на переезде. Водителю в такой ситуации стоит заранее сфотографировать авто на путях, чтобы доказать, что выезд на полосу встречного движения был вынужденным: это не обгон, а объезд препятствия.

Однако лучший способ - оставить свою машину у обочины и пешком дойти до машины ГИБДД. Надо показать им фото сломанного авто прямо на путях и потребовать вызвать эвакуатор. Это их прямая обязанность. Если отказывают - звоните вышестоящим начальникам.

Елена Миронова