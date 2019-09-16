Стало известно о пострадавших при перестрелке в метро

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На станции метро «Тимирязевская» произошла перестрелка. Московские оперативные службы уже заявили о пострадавших, сообщает DEITA.RU.
В сотрудники полиции Москвы заявили, что в ходе хулиганской перестрелке в вестибюле метро были ранены два человека. Двадцати однолетний мужчина уехал на карете «скорой помощи» с простреленным глазом, а также открытым переломом черепа. Второй пострадавший, младше первого на год, получил не смертельное ранение в живот, правую руку и мочку уха.
На данный момент силовики осматривают место происшествия. По факту случившегося заведено уголовное дело.
Екатерина Цой