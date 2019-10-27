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Стало известно о смерти любимой Пугачевой
Солистка фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла. Смерть наступила в субботу, 26 октября. Ее причины пока держатся в тайне, сообщает DEITA.RU. Такая информация поступила от главы Удмуртии Александра Бречалова. Он написал о смерти солистки на своей странице в Twitter.
По словам главы региона, Наталья Пугачева была народной любимицей, и вот теперь ее не стало. Он сочувствует родным и соболезнует близким и друзьям.
Отмечается, что смерть наступила на 83-м году жизни. Длительное время своей биографии Наталья Яковлевна солировала в фольклорном ансамбле «Бурановские бабушки».
Коллектив стал известен в 2012-м после того, как одержал победу на популярном конкурсе Евровидения, который в тот год проходил в Баку.
В начале текущего года в России умер известный исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. У него остался несовершеннолетний сын.
Екатерина Брязгунова