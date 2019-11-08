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Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти друга
Известие о гибели одного из неофициальных символов Приморского края – козла Тимура, до сих пор будоражит соцсети. На этот раз пользователи всемирной паутины обсуждают причины его гибели, сообщает DEITA.RU.
Комментаторы выдвигают самые невероятные сюжеты гибели знаменитого козла.
«Люди капусту и яблоки будут нести к памятнику», «Он же сигареты ел. Я этому лично пачку примы скормил», - говорит один из пользователей.
«Так вот почему он умер! На сигаретных пачках пишут, что никотин убивает. Не удивлюсь, если привлекут за смерть по неосторожности», - отзываются другие подписчики.
Кстати, официальная версия случившегося, которую озвучили медики, делавшие козлу вскрытие и которую корреспонденту DEITA.RU. подтвердило руководство Сафари-парка – у парнокопытного остановилось сердце.
Кстати, Дмитрий Мезенцев, директор парка, отметил, что тигр Амур, в свою очередь, чувствует себя замечательно, и у него отменное здоровье.
Напомним, история «дружбы» тигра и козла началась в 2015 году. Удивительное явление транслировалось в сотни стран, а в Сафари-Парк посмотреть на необычную «парочку» приезжали со всей России и стран АТР. Позже тигр Амур проявил к Тимуру агрессию, после чего животных решили расселить.
Александра Маслова