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Стало известно, откуда чаще всего угоняют автомобили в праздники
Наиболее уязвимыми становятся автомобили, припаркованные неподалёку от торговых центров, сообщает DEITA.RU.
В период праздников, в том числе и новогодних, работники торговых центров ожидают наплыва клиентов. По всей России в торговых центрах располагаются не только места для продажи товаров, но и развлекательные зоны, а также фудкорты. Поэтому посещение подобного места может занять длительное время, за которое можно не только насладиться шопингом, но и сходить в кино, и пообедать. Этим и пользуются автоугонщики, как отмечает портал «Ura.news». Больше всего автоугонов в праздничные дни происходит именно возле торговых центров.
Кроме того, отдыхающие не должны забывать о бдительности и внутри торгового центра, так как часто воришки забирают у людей ценные вещи из карманов.
Напомним, ранее сообщалось о марках автомобилей, который чаще всего берут в кредит, а также был описан портрет среднестатистического заёмщика.
Софья Корф