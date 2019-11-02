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Стало известно, почему мужчин больше не радует секс

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Российские мужчины перестали получать удовольствие от секса из-за депрессии и неврастении, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии В.П. Сербского.

Как пишут «Известия», всего исследованию подверглись 50 мужчины, которые были старше 23-х лет, но младше 47. 20 процентов из них при оргазме не могли получить удовольствие из-за депрессии, 26 процентов страдали неврастенией и еще 18 процентов было выявлено диссоциативное расстройство. При этом примерно у 33 процентов выявили расстройства шизотипического вида.

Отмечается, что благодаря правильно подобранной терапии и препаратам, а также после того, как был сбалансировал режим труда и отдыха у мужчин все проблемы исчезли. Они смогли снова испытывать радость секса.

Екатерина Брязгунова

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