Стало известно, почему оцепили федеральные трассы

В понедельник, 7 октября, в пригороде Владивостока водители заметили, что часть федеральной трассы была оцеплена, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в региональном Управлении МВД России, причиной этого стали учения с начальниками органов внутренних дел и командирами подразделений МВД России, дислоцированных в регионе. Мероприятия были проведены на базе УМВД России по Приморью.

«Цель учений - совершенствование подготовки сил и средств ОВД к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, обмен опытом в организации работы ОВД, а также повышение уровня профессиональной подготовленности и совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников территориальных органов МВД России, подчиненных УМВД России по Приморскому краю», - рассказали в ведомстве.

Напомним, что на федеральной трассе полицейские были одеты в полном боекомплекте, они останавливали каждую третью машину и проверяли салоны и багажники автомобилей. Сотрудники силовых ведомств патрулировали вдоль основных трасс края.

Иван Крышан