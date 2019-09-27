Стало известно, почему уволили директора школы в нацпарке

Скандал с увольнением директора средней школы после конфликта с руководством нацпарка «Бикин» прокомментировали власти, сообщает DEITA.RU.



Администрация Приморского края прокомментировала скандал в селе Красный Яр Пожарского района. Как утверждают в краевой администрации, Валентину Шайдурову сняли с должности директора в начале учебного года по представлению прокуратуры, которая указала на несоответствие занимаемой должности - у учителя нет высшего образования. Поэтому Шайдурова была ио директора. Управление образования расторгло трудовой договор по выходу ее из отпуска.

Сейчас Шайдурова переведена на должность учителя начальных классов, и.о. директора назначена некая О. Могильникова, в отличие от коллеги имеющая высшее образование, а нового директора активно ищут, объявив конкурс, который завершится в понедельник, 30 сентября.

Кроме того, наконец рассказали, зачем раскопали пришкольную территорию, из-за чего, собственно, и разгорелся красноярский скандал. Оказалось, что все работы по сносу забора и выкорчевыванию деревьев - благоустройство и подготовка к открытию аллеи и памятника Дерсу Узала. Сообщается, что эти работы были запланированными, однако, как сообщали агентству местные жители, их об этом предупредить забыли. В ответе от властей края на запрос по ситуации в школе №15 также указывается, что никакой проблемы в уничтожении пришкольной площадки нет – ведь дети из школы №15 пользуются спортивной и детской площадкой, установленными на территории дирекции «Бикина».

Напомним, что по сути территория у офиса нацпарка «Бикин» и средней школы № 15 в селе Красный Яр общая: дирекция арендует около 430 кв.м. в крыле школьного здания. Одно помещение со школой делят и ресепшн для туристов, и конференц-зал Причем территория арендатора огорожена, благоустроена спортивной и детской площадками, которыми пользуются в том числе сельские школьники, сообщили в администрации края.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что в начале сентября к территории школы подъехала строительная техника, которая начала сносить школьный забор, клумбы и деревья. На спасение школьной собственности вышел директор, Валентина Шайдурова с учениками. Через некоторое время стало известно, что женщину уволили с поста директора, а на ее место поставили новенькую учительницу.

Елена Миронова