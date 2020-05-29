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Стало известно, почему в небе просят выключать телефоны
Хотя сведения и различаются
Экс-стюардесса Бобби Лори рассказала, в каких случаях включенные смартфоны вредят летящему самолету, сообщает ИА DEITA.RU.
Чаще всего, по словам бортпроводницы, телефонные разговоры во время полета негативно отражаются на внутренней акустической системе, по которой общаются сотрудники. А вот для навигационной системы смартфоны создают помехи редко, пишет РИА «Новости».
«Такое бывает при использовании определенных моделей или в случае, если мобильным пользуются несколько пассажиров», – поделилась Лори.
А вот британский пилот отметил, что исследования все же говорят о такой возможности. И хотя с тех пор, когда были введены правила, самолеты и их оборудование стали более совершенными, регулирующие органы относятся к безопасности в полете очень внимательно.