Стало известно, помогает ли перенесённая простуда от коронавируса

Антитела, выработанные в ходе простуды, скорее всего, не смогут даже обеспечить лёгкое течение заболевания COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Аргументы и факты".

К такому выводу пришла команда учёных из Китая, США и Гонконга. Специалисты провели лабораторные эксперименты на культуре клеток, которые показали, что их ответ на заражение вторым коронавирусом был очень слабым. В итоге они оказались не способны нейтрализовать последующую болезнь.

Тот же результат дали и дополнительные эксперименты на мышах. Таким образом, эта информация подтолкнула учёных к выводу о том, что тяжесть заболевания у каждого конкретного человека определяется не числом перенесенных им ранее простуд, а состоянием иммунитета и количеством вирусных частиц, попавших в его организм.

Ещё одним весьма неожиданным результатом исследований стало то, что, как оказалось, некоторые люди, не болевшие COVID-19, имеют иммунитет к новому коронавирусу. Вероятно, они перенесли заболевание в бессимптомной форме.