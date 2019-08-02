Синоптики поделились своим прогнозом относительно распространения огня в тайге, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Роман Вильфанд, руководящий гидрометцентром "Фобос" заявил изданию, что прогнозируемые осадки в районе Сибири не окажут существенного влияния на тушение бушующих на огромной территории пожаров.

По его словам, их сила и интенсивность не будут столь масштабны, чтобы внести серьёзную лепту в борьбу со стихией, поэтому спасателям не приходиться рассчитывать на помощь природы.

Вильфанд также отметил, что потоки огня, образующиеся над пожарами, смешают осадки, выпадающие непосредственно над очагами, что ещё больше снижает их значимость.

Тем временем плотная дымка уже накрыл города в Сибири, Забайкалье, Казахстане и Монголии, а смог уже дошёл до побережья Соединённых штатов.

Дмитрий Шевченко