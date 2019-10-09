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Стало известно, разорит ли ОСАГО россиян
Автоэксперты рассказали, как ОСАГО нового образца отразится на кошельке каждого водителя. Об этом сообщает DEITA.RU.
Ранее россиян уже предупреждали о возможном повышении стоимости оформления ОСАГО после внесения депутатами Госдумы поправок, касающихся «стилей вождения» граждан. Страховые компании заявили, что после вступления закона в силу автолюбителям придется серьезно раскошелиться т.к. на большинстве территорий страны платить за ОСАГО придется по максимуму - понижающие коэффициенты перестанут работать, как только стиль водителя будет признан даже гипотетически опасным. В качестве решения проблемы эксперты предложили россиянам задуматься об установке спутниковых устройств в авто, которые ежесекундно будут фиксировать «плавность» хода машины и спокойствие россиян за рулем.
Однако, расследование «Российской газеты» показало, что обновленный ОСАГО вовсе не такой «монстр», каким его малюют страховщики. В частности, после официального вступления поправок в силу исчезнет совершенно не логичный коэффициент мощности двигателя и территориальный показатель. Вместо этого страховые компании будут назначать стоимость полиса в зависимости от «классического» показателя - количества ДТП, и нового - общего количества нарушений ПДД. Эксперты предполагают, что речь идет о серьезных нарушениях, а не о «неправильной парковке».
Третий параметр, влияющий о стоимость ОСАГО - это коэффициент «опасности» водителя на дороге, высчитываемый с помощью вышеуказанных телематических приборов. Это нововведение будет иметь рекомендательный характер. В законе черным по белому оговорено, что страховщики не имеют права, как принуждать водителей к их установке, так и завышать тариф ОСАГО за отсутствие приборов в авто.
Екатерина Цой