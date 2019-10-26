Стало известно, сколько денег получат россияне за второго ребенка

Россиянки, которые готовятся стать мамой второй раз, получают финансирование от государства, сообщает DEITA.RU. Какие именно выплаты по закону положены матерям, родившим второго малыша?

Во-первых, можно обратиться за единовременной выплатой в размере 17480 рублей. Данная выплата предусмотрена и родителям первенца. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрено повышение выплаты благодаря районному коэффициенту.

Второй «бонус» - материнский капитал, который составляет чуть более 450 тысяч рублей. Реализовать его можно вложив в ипотеку, это можно сделать сразу после получения. Также его можно потратить на покупку жилья или обучение ребёнка, но лишь по истечении трёх лет.

Более 26 тысяч в месяц предусмотрено в качестве пособия по уходу за ребёнком. Для его получения необходимо находиться в декретном отпуске или работать неполный день. К слову, с 2020 года планируется продлить выплаты, выплачивая их до трёх лет. На данный момент средства поступают до исполнения ребёнку полутора лет.

В отдельных регионах установлены дополнительные выплаты. Так, в Москве родителям до 30 лет положены средства в размере 115 241 рубля единовременно.

Кроме того, для родителей второго ребёнка предусмотрены льготные программы по ипотеке, а также особые налоговые вычеты.

Стоит отметить, что с 2020 года выплаты родителям второго малыша будут увеличены.

Софья Корф