Сумма упущенной выгоды оказалась внушительной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Специалисты из Института экономики Чехии CERGE-EI Анна Пестова и Михаил Мамонов выпустили статью, в которой оценили экономический эффект от антироссийских санкций.



Эксперты пришли к выводу, что ограничения, наложенные западом, безусловно во многом повлияли на российскую экономику, однако кризис, который в ней возник, вызван далеко не только этими факторами.

Периодом самой тяжёлой обстановки в экономике стали 2014 и 2015 годы. Эксперты отнести их в большей степени к негативным демографическим трендам, а также избыточным регулированием и слабой деловой средой.

А вот санкции лишь ограничили доступ российских компаний к внешним займам, в результате чего в 2014–2015 годах объем корпоративного внешнего долга сократился на 25%.

Всего же, по расчётам аналитиков, в деньгах потери экономики России от санкций можно оценить более чем в 800 миллиардов рублей в ценах 2011 года.

Однако, эксперты подтвердили, что замедление темпов роста ВВП на 1,17% в самый сложный период для российской экономики из-за санкций усугубило и без того тяжёлое финансовое положение страны.

Дмитрий Шевченко