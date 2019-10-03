Стало известно, сколько денег россияне тратят каждый день

Названа средняя сумма, с которой россиянам приходится расставаться каждый день. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу «Ромира» жителей всех регионов страны, ежедневные расходы россиян примерно равны пятистам пятидесяти восьми рублям. Специалисты холдинга поясняют, что речь идет об общих домохозяйственных затратах граждан.

По словам специалистов, сумма среднего ежедневного чека россиян почти не изменился по сравнению с прошлой неделей: с двадцать третьего по двадцать девятого сентября граждане потратились всего на семь копеек меньше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ежедневные затраты уменьшились на двенадцать с половиной рублей - две целых и две десятые процента.

Если сравнивать со средними годовыми показателями к текущей тридцать девятой неделе года, то в 2019 году ежедневный чек окажется выше на девять рублей и шесть копеек - одну целую и восемь десятых процента.

Екатерина Цой