Стало известно, сколько детей удерживают в Сирии

Уполномоченный по правам ребенка заявила, что детей будут возвращать на родину, сообщает DEITA.RU.



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала РИА «ФАН», сколько еще российских детей остается в Сирии. Так, по разным оценкам, на территории страны осталось еще порядка 150 малышей из РФ.

По словам Кузнецовой, детей будут возвращать в Россию. Однако прежде необходимо убедиться в их принадлежности. Для этого всем сделают тест ДНК. Таким образом у 49 детей уже подтвердили родственные связи с гражданами РФ. Этих детей уже готовят к перелету.

Елена Миронова