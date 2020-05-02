Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России

С начала распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России от Covid-19 умерло два ребенка, сообщает ИА DEITA.RU.

На сегодняшний день статистика показывает рост количества заболевших детей. Дли них болезнь не менее опасна, чем для взрослых, пусть заболеть и сложнее, пишет «Российская газета».

«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно также опасен и для них. В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса 2 детей умерли», – подчеркнули в Минздраве.

Только в течение последних 10 дней в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» подтверждено около 50 диагнозов Covid-19 у несовершеннолетних пациентов. Трое из них в реанимации, один – на аппарате ИВЛ.