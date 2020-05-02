telegr wh call

Новости

Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса

2 Май 2020, 20:15

Малый бизнес гибнет в России

2 Май 2020, 19:45

Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России

2 Май 2020, 19:15

Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19

2 Май 2020, 18:45

Книжным магазинам могут разрешить работать уже в мае

2 Май 2020, 18:15

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

2 Май 2020, 17:45

В Приморье сгорел маршрутный автобус

2 Май 2020, 17:15

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания плавбазы в Находке

2 Май 2020, 16:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России

больница

Нерадостные цифры озвучил Минздрав

С начала распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России от Covid-19 умерло два ребенка, сообщает ИА DEITA.RU.

На сегодняшний день статистика показывает рост количества заболевших детей. Дли них болезнь не менее опасна, чем для взрослых, пусть заболеть и сложнее, пишет «Российская газета».

«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно также опасен и для них. В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса 2 детей умерли», – подчеркнули в Минздраве.

Только в течение последних 10 дней в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» подтверждено около 50 диагнозов Covid-19 у несовершеннолетних пациентов. Трое из них в реанимации, один – на аппарате ИВЛ.

Читайте также:

Еще одна смерть: новый летальный случай от коронавируса в Приморье

Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом

Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Елена Кот

Популярное

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

В Приморье сгорел маршрутный автобус

Поураганило — приморцы устраняют результаты прошедшей грозы

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...