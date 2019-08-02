Озвучено количество гектаров леса, которые утратила Россия за прошлый год, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Немецкие специалисты из аналитического бюро Statista провели свои расчёты масштабов уменьшения полезной площади российских лесов за 2018 год.

По данным зарубежных экспертов, Россия лишилась 5,56 миллионов гектаров леса за обозначенный период. Как оказалось, этот результат стал самым заметным в сравнении с другими странами мира.

На втором месте с большим отрывом оказалась Бразилия с показателем 2,95 миллиона гектаров древесного покрова, а на третьем - Канада. Североамериканская страна лишилась 2,1 миллиона гектаров за прошлый год.

Дмитрий Шевченко