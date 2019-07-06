Один корпоратив может стоить несколько миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.



Российские юмористы получают немаленькие деньги за один вечер на свадьбе, дне рождения или другом празднике. Телеканал 360 узнал, сколько стоит выступление известных юмористов.

Самый дорогой российский шутник – Максим Галкин. За одно выступление он просит 3,5 млн рублей. На втором месте Александр Ревва. Его выступление стоит около двух миллионов рублей.

А вот мэтр российского юмора, Евгений Петросян, стоит копейки по сравнению с лидерами рейтинга. За одно выступление звезда берет 700 тысяч рублей. Его коллеги из «Аншлага» и «Кривого зеркала» просят всего лишь 150-300 тысяч за вечер.

Ранее сообщалось о том, что Масляков купил себе дом на Рублевке. По данным «Базы», он стоит 400 млн рублей.

Елена Миронова