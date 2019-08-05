Заработная плата офис-менеджера в дальневосточной столице не превышает 36 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Superjob.

Согласно аналитическим данным, собранным специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, за минувшие полгода зарплата офис-менеджера во Владивостоке поднялась на две тысячи рублей.

Стоит отметить, что коллеги из российской столицы получают значительно больше — 48 тысяч рублей, а в культурной столице примерно столько же, как и во Владивостоке, — 39 тысяч рублей.

В Хабаровске такие специалисты немного беднее ближайших соседей. Девочки — офис-менеджеры могут рассчитывать на зарплату в 35 тысяч. В Чите дела обстоят значительно хуже — зарплата до 30 тысяч рублей.

Ранее прошла информация о том, что из-за развития современных технологий уже в ближайшем будущем 15 миллиона россиян могут остаться без работы. Здесь речь идет о тех работниках, которые трудятся не обладая специализированными знаниями.

Екатерина Брязгунова