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Стало известно, сколько получают фигуристы за одно ледовое шоу
Главный постановщик шоу раскрыл секрет, сообщает DEITA.RU.
Известный фигурист и постановщик грандиозных ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько получают фигуристы за выход на лед. Об этом сообщает РБК.
По словам Авербуха, гонорары уже давно считаются и выплачиваются в рублях: из-за кризиса стало невыгодно работать в валюте.
Так, за один выход на лед фигурист, задействованный в шоу, получает в среднем 150-200 тысяч рублей. В шоу, которое Авербух поставил к этому новому году, участвуют Евгения Медведева и Роман Костомаров.
Елена Миронова
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