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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно, сколько получают фигуристы за одно ледовое шоу

Женски руки пятитысячные банкноты

Главный постановщик шоу раскрыл секрет, сообщает DEITA.RU.

Известный фигурист и постановщик грандиозных ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько получают фигуристы за выход на лед. Об этом сообщает РБК.

По словам Авербуха, гонорары уже давно считаются и выплачиваются в рублях: из-за кризиса стало невыгодно работать в валюте.

Так, за один выход на лед фигурист, задействованный в шоу, получает в среднем 150-200 тысяч рублей. В шоу, которое Авербух поставил к этому новому году, участвуют Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Елена Миронова

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