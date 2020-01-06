Стало известно, сколько получают фигуристы за одно ледовое шоу

Главный постановщик шоу раскрыл секрет, сообщает DEITA.RU.



Известный фигурист и постановщик грандиозных ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько получают фигуристы за выход на лед. Об этом сообщает РБК.

По словам Авербуха, гонорары уже давно считаются и выплачиваются в рублях: из-за кризиса стало невыгодно работать в валюте.

Так, за один выход на лед фигурист, задействованный в шоу, получает в среднем 150-200 тысяч рублей. В шоу, которое Авербух поставил к этому новому году, участвуют Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Елена Миронова