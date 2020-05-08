Стало известно, сколько получит семья погибшего от коронавируса медика

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Указ подписал президент
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, предоставляющий работающим с коронавирусом медикам страховые гарантии, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно тексту документа, право на выплату имеют не только медики, но и средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи. Все это касается тех, кто непосредственно работает с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда».
Круглая сумма из бюджета призвана стать утешением для семей сотрудников сферы здравоохранения, которые на рабочем месте заразились Covid-19 и умерли от этой инфекции. Выплата должна быть в размере 2,7 миллиона рублей.
Ранее глава государства ввел дополнительные выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами. Минимальный размер выплат оказался 25 тысяч рублей, максимальный – 80 тысяч рублей, предполагается, что они не будут облагаться налогом.