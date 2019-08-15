Стало известно, сколько водителей рискует лишиться транспорта, сообщает DEITA.RU.

Новость о том, что власти думают над тем, чтобы запретить эксплуатацию старых машин на российских дорогах взбудоражило всё водительское сообщество.

Профильные министерства - Минпромторг и Минтранс ещё не вынесли своего решения на соответствующую инициативу депутатов Госдумы, однако эксперты уже посчитали, что в случае вступления в силу такого запрета, что называется, без колёс могут остаться более половины всех автолюбителей страны.

Такая большая доля обусловлена тем, что депутаты обозначили в качестве крайнего срока эксплуатации машины её возраст старше всего десяти лет.

Чиновники в Минтрансе уже заявили, что новые автомобили должны вытеснять старые естественным образом, а не запретами, в частности, за счёт стимулирования граждан для покупки экологичных и современных авто.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, в России на данный момент насчитывается свыше 30,9 миллионов автомобилей старше десятилетнего возраста.

Дмитрий Шевченко