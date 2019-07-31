Озвучено количество граждан, которые вообще не собираются когда бы то ни было заводить банковские карты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Аналитический центр НАФИ огласил результаты проведённого исследования, которое касалось культуры использования банковских карт россиянами.



Итоги работы аналитиков во многом оказались неожиданными. Так, например, выяснилось, что больше половины всех граждан России до сих пор предпочитает использовать наличные деньги, отказываясь от, казалось бы, гораздо более удобного платёжного инструмента в виде пластиковых карт.

Вместе с тем, всё же у подавляющего большинства россиян есть банковские карты и у некоторой части граждан даже по несколько штук сразу. Они составляют до 84% от всех, кто принял участие в исследовании.

А вот 11% категорически отказались иметь какие-либо дела с "пластиком", предпочитая оставаться в бумажных деньгах.

Дмитрий Шевченко