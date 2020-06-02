telegr wh call

Новости

Новые автомобильные номерные знаки появятся в России

2 Июнь 2020, 13:30

Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес

2 Июнь 2020, 13:15

Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня

2 Июнь 2020, 12:45

Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

2 Июнь 2020, 12:30

Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке

2 Июнь 2020, 12:15

Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП

2 Июнь 2020, 12:00

Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье

2 Июнь 2020, 11:45

Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19

2 Июнь 2020, 11:40

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Стало известно, сколько россиян сохранили доходы

деньги, валюта, кошелек, рубль, рубль

Финансы просели у половины страны

Неутешительную статистику о доходах россиян во время пандемии коронавируса получили в НИУ ВШЭ, сообщает ИА DEITA.RU

Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного среди пользователей со всей страны, всего финансовое положение ухудшилось у каждого второго респондента. Правда, причины и степень разные, пишут «Известия». Всего на составленные аналитиками вопросы ответили более пяти тысяч человек.

Около 40% опрошенных заявили, что их заработная плата была уменьшена, либо что они вовсе были вынуждены отправиться в неоплачиваемый отпуск. Но их ситуация лучше, чем у еще 10% россиян, потому что те в принципе потеряли работу.

Половина респондентов не исключают, что его доходы упадут относительно текущего состояния. А каждый пятый опасается лишиться своего места.

Читайте также:

С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину

Зарплаты россиян покатились вниз

Елена Кот

Популярное

Фоторадары теперь будут следить за людьми, штрафы неизбежны

Владельцам авто готовят новый штраф

Тесты на коронавирус приморцы смогут купить в магазинах

Назначена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...