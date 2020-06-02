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Новые автомобильные номерные знаки появятся в России
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Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно
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Стало известно, сколько россиян сохранили доходы
Финансы просели у половины страны
Неутешительную статистику о доходах россиян во время пандемии коронавируса получили в НИУ ВШЭ, сообщает ИА DEITA.RU
Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного среди пользователей со всей страны, всего финансовое положение ухудшилось у каждого второго респондента. Правда, причины и степень разные, пишут «Известия». Всего на составленные аналитиками вопросы ответили более пяти тысяч человек.
Около 40% опрошенных заявили, что их заработная плата была уменьшена, либо что они вовсе были вынуждены отправиться в неоплачиваемый отпуск. Но их ситуация лучше, чем у еще 10% россиян, потому что те в принципе потеряли работу.
Половина респондентов не исключают, что его доходы упадут относительно текущего состояния. А каждый пятый опасается лишиться своего места.