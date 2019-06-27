Почти половина россиян имеет несколько займов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Бюро кредитных историй "Эквифакс" привело статистику, согласно которой 42,3% жителей России вынуждены обслуживать сразу несколько кредитов.

Почти 20% граждан имеют три займа в банках. 8% выплачивают четыре и даже больше кредитов.

В сравнении с банками не так далеко ушли МФО. 61% людей, которые в них когда-то обратились, теперь вынуждены платить как минимум за два кредита.

38,5% клиентов МФО имеют три кредита.

Представители Центрального банка России, а также члены правительства уже высказывались о необходимости уменьшения объёмов потребительского кредитования. Финансовые власти страны боятся появления "пузыря".

Дмитрий Шевченко