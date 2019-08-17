За получением российского гражданства обращаются десятки тысяч человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Более 60 тысяч жителей Донбасса решились сменить гражданство. Все эти люди обратились за получением гражданства РФ. По данным МВД России, пока одобрение получили только 25 тысяч человек.

По данным полиции, ежедневно ведомство получает около тысячи заявление на гражданство от тех украинцев, которые проживают в ДНР и ДНР. Из-за высокого наплыва желающих МВД пришлось расширять штат.

Напомним, закон, по которому гражданам Украины из Донбасса выдают российское гражданство, подписал президент России в конце прошлого года.

Елена Миронова