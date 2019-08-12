Названа зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.

Средняя зарплата административного директора во Владивостоке составляет 115 000 рублей в месяц. Такие данные представил сервис поиска работы Superjob.

Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 124 000 рублей в месяц.

В соседнем от Владивостока Хабаровске, подобный работник получает 111 000 рублей.

Дмитрий Шевченко