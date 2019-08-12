12 Август 2019, 09:30
Стало известно, сколько зарабатывает администратор-директор
Источник изображения: Сергей Трэйне
Названа зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.
Средняя зарплата административного директора во Владивостоке составляет 115 000 рублей в месяц. Такие данные представил сервис поиска работы Superjob.
Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 124 000 рублей в месяц.
В соседнем от Владивостока Хабаровске, подобный работник получает 111 000 рублей.
Дмитрий Шевченко
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