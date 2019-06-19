Средняя зарплата менеджера по ценообразованию во Владивостоке составляет 45 тысяч рублей в месяц, об этом DEITA.RU сообщили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как рассказали в компании, был проведен анализ зарплат менеджеров, которые занимаются ценообразованием, в 70 российских городах, в том числе в дальневосточной столице.

Так, в ходе анализа удалось прийти к выводу, что во Владивостоке такие специалисты получают 45 тысяч рублей в месяц, а его коллеги в Москве — 60 тысяч, в Санкт-Петербурге — 45 тысяч рублей.

Стоит отметить, что менеджеры по ценообразованию получают значительно меньше в Хабаровске и в Чите, так их зарплаты составляют 43 и 37 тысяч рублей соответственно.

Екатерина Брязгунова