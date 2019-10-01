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Стало известно состояние девушки, истекавшей кровью на пороге краевой администрации
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Стало известно состояние девушки, истекавшей кровью на пороге краевой администрации
1 Октябрь 2019, 12:00
В департаменте здравоохранения DEITA.RU прокомментировали состояние пострадавшей.
17-летняя девушка поступила в больницу в пятницу, 27 сентября, с тремя ножевыми ранениями. Ее нашли на пороге краевой администрации. Сейчас ее состояние удовлетворительное, врачи говорят, что она идет на поправку.
«Все три ножевых удара были нанесены со спины, по счастливой случайности внутренние органы оказались не повреждены», - прокомментировали в департаменте.
Состояние нападавшего пока неизвестно. Напомним, уходя от погони, он спрыгнул с виадука и по некоторым данным сломал ноги.
Напомним, резонансное покушение на несовершеннолетнюю произошло утром в пятницу прямо в центре Владивостока – неизвестный напал на 17-летнюю девушку, несколько раз ударив ее ножом. Девушка истекала кровью на пороге краевой администрации. Ей была оперативно оказана медицинская помощь, нападавший вскоре был задержан полицией.
Михаил Светлов