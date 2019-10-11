Стало известно, во сколько ЦБ оценивает жизнь россиян

Центробанк назвали реальную стоимость человеческой жизни в России в рублях, сообщает DEITA.RU.

Согласно официальным опубликованным в открытых источниках данным ЦБ РФ, по итогам первых шести месяцев текущего года россияне застраховали свои жизни от несчастных случаев на общую сумму более семнадцати триллионов рублей. Сегодня в России действует почти девять миллионов договоров о «жизненной страховке».

Путем простейших расчетов выясняется, что семья застраховавшего свою жизнь россиянина в среднем получит от государства не более двух миллионов рублей. А точнее - один миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей. Вот во сколько власти во главе в Центробанков оценивают жизнь рядовых россиян.

Кстати, жизни заемщиков ЦБ РФ оценивает еще ниже - средняя страховая выплата за ушедшего из жизни «кредитного раба», который успел заключить соответствующий договор, составляет не более одного миллиона четырехсот восьмидесяти тысяч рублей.

Отметим, согласно статистических расчетам ЦБ РФ, в две тысячи девятнадцатом году общая сумма выплаченных средств по договорам страхования жизни составила более пятидесяти миллиардов рублей, что в два и в три раза больше аналогичных показателей прошлых лет.

Екатерина Цой