telegr wh call

Новости

Людей с долгами не берут на работу

11 Октябрь 2019, 18:30

Стало известно, во сколько ЦБ оценивает жизнь россиян

11 Октябрь 2019, 18:15

Прилавки магазинов Токио рекордно пустеют

11 Октябрь 2019, 18:00

Приморцы атаковали аккаунты дорожников в соцсетях

11 Октябрь 2019, 17:45

Видео: домик на колесах и фура устроили переполох на АЗС

11 Октябрь 2019, 17:30

Тайфун идет: на Приморье надвигаются ветра

11 Октябрь 2019, 17:15

Мотай на «Усс»: губернатору посоветовали попросить у Путина охрану

11 Октябрь 2019, 17:00

«И что это?» — размер льготной пенсии шокирует россиянку

11 Октябрь 2019, 16:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Стало известно, во сколько ЦБ оценивает жизнь россиян

деньги, рубль, монета, рубли, монеты

Центробанк назвали реальную стоимость человеческой жизни в России в рублях, сообщает DEITA.RU.

Согласно официальным опубликованным в открытых источниках данным ЦБ РФ, по итогам первых шести месяцев текущего года россияне застраховали свои жизни от несчастных случаев на общую сумму более семнадцати триллионов рублей. Сегодня в России действует почти девять миллионов договоров о «жизненной страховке».

Путем простейших расчетов выясняется, что семья застраховавшего свою жизнь россиянина в среднем получит от государства не более двух миллионов рублей. А точнее - один миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей. Вот во сколько власти во главе в Центробанков оценивают жизнь рядовых россиян.  

Кстати, жизни заемщиков ЦБ РФ оценивает еще ниже - средняя страховая выплата за ушедшего из жизни «кредитного раба», который успел заключить соответствующий договор, составляет не более одного миллиона четырехсот восьмидесяти тысяч рублей.

Отметим, согласно статистических расчетам ЦБ РФ, в две тысячи девятнадцатом году общая сумма выплаченных средств по договорам страхования жизни составила более пятидесяти миллиардов рублей, что в два и в три раза больше аналогичных показателей прошлых лет.   

Екатерина Цой

Читайте также:

Следы пива в пивных напитках России не обнаружены

Приморцы стали меньше нравиться клещам

В России за скальпель возьмутся мигранты

Популярное

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

«Это просто беспредел»: Мэр Владивостока пошел против Путина

Силовики пошли войной на Медведева

Синоптики озвучили неприятную новость
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...