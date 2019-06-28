Президент поручил поддержать авиакомпании. Посчитано сколько это может стоить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В ходе недавней "Прямой линии" Владимира Путина он предложил включить авиакеросин в соглашения с нефтяниками о стабилизации цен, которое ранее неоднократно продлевалось между компаниями и правительством.

Однако, как рассказали изданию эксперты, цена на авиационное топливо в прошлом году возросла на целых 30%, в то время как стоимость билетов выросла в среднем лишь на 9%.



Вместе с тем, это уже не первый раз, когда руководство страны задумывается о компенсациях авиакомпаниям из-за роста расходов на керосин. Компаниям уже выделялось 22,5 миллиарда рублей, но в этом году от подобного опыта уже решили отказаться.

Таким образом, убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года побил рекорд и составил 45,3 миллиарда рублей, что уже практически равняется убыткам за весь прошлый год.

Тем временем, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев обещал, что компания в ближайшее время не будет повышать стоимость билетов, но с начала года они уже выросли два раза: на 200 и 235 рублей.

Господдержка авиакомпаний, включающая демпфирующий акциз для производителей авиакеросина, составила бы 41 миллиардов рублей, если бы эти меры заработали с января 2018 года.

Дмитрий Шевченко